Fortis Srs J Cum Red First Prf Aktie: Alles völlig egal!

Die Fortis -Canada befindet sich derzeit auf technischer Ebene in einer "Neutral"-Position. Dies ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 56,12 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 54,51 CAD liegt, was einer Abweichung von -2,87 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 55,26 CAD, was einer Abweichung von -1,36 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung als "Neutral".

Die Analysen von Analysten zeigen eine überwiegend neutrale Haltung gegenüber Fortis -Canada. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzungen, was zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" führt. Für den letzten Monat wurden keine positiven Einschätzungen verzeichnet, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 57,75 CAD, was einer möglichen Steigerung um 5,94 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Für Fortis -Canada waren die Diskussionen in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 23,86, was 25 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Gut" basierend auf dem KGV.