Fortis-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Fortis - Canada in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Fortis -Canada in den sozialen Medien gesprochen, was zu einer schlechten Anleger-Stimmung und einer entsprechenden Bewertung führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 56,12 CAD und der aktuelle Kurs beträgt 54,51 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der GD50 als auch der GD200 führen zu einer neutralen Gesamtnote.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Fortis -Canada weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung auf 7- und 25-Tage-Basis führt.

Insgesamt erhält das Fortis -Canada-Wertpapier daher eine neutrale Bewertung in verschiedenen Bereichen.