Fortis Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Aktie von Fortis-Canda wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,86, was einem Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,78 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Fortis -Canada-Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Bewertungen der Analysten liegen bei 1 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht. Neue Berichte zeigen jedoch eine andere Bewertung - das durchschnittliche Rating für das Fortis -Canada-Wertpapier im letzten Monat ist "Schlecht". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 57,75 CAD, was eine zukünftige Performance von 5,56 Prozent gegenüber dem aktuellen Preis von 54,71 CAD bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Fortis -Canada derzeit 1,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,5 Prozent liegt.

Die Stimmung bezüglich Fortis -Canada hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Fortis -Canada eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.