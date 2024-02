Fortis Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Fortis -Canada hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -7,94 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +9,8 Prozent im Branchenvergleich für Fortis -Canada entspricht. Auch der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,94 Prozent im letzten Jahr, wobei Fortis -Canada 9,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite von Fortis -Canada 4,38 Prozent, was 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger, 5,43) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fortis -Canada-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende auch in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei der RSI der Fortis -Canada bei 33,89 liegt. Dies wird als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 54, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher auch ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Fortis -Canada-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) als "Neutral" bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 55,28 CAD, was einer Abweichung von -2,66 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (53,81 CAD) entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 54,17 CAD, was einer ähnlichen Abweichung von -0,66 Prozent entspricht. Insgesamt wird Fortis -Canada auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.