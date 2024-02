Fortis Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Fortis":

Die technische Analyse der Fortis-Canada-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weist darauf hin, dass der aktuelle Schlusskurs von 52,95 CAD sowohl nahe dem längerfristigen Durchschnitt von 55,38 CAD als auch dem kurzfristigeren Durchschnitt von 54,27 CAD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fortis -Canada im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,86 Prozent erzielt, was 10,27 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Das Sentiment und der Buzz um die Fortis -Canada-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Dividendenpolitik festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.