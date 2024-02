Fortis Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs von Fortis -Canada verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,86 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Überperformance von 11,59 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -9,73 Prozent, was Fortis -Canada um 11,59 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fortis -Canada-Aktie steht bei 79, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In einem Vergleich mit dem RSI der letzten 25 Tage (67,54) zeigt sich jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Fortis -Canada liegt bei 4,38 Prozent, was 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Aufgrund dieser vergleichsweise niedrigen Rendite wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Analysten bewerten die Fortis -Canada-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die jüngsten Analysen führen ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 10,71 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Fortis -Canada daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

Fortis kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Fortis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fortis-Analyse.

Fortis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...