Fortis Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Aktie von Fortis -Canada wurde in den letzten beiden Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Auch die Diskussionen der vergangenen Tage haben überwiegend negative Themen rund um die Aktie aufgegriffen. Insgesamt lässt sich daher die Einstufung "Schlecht" festhalten, was die Anleger-Stimmung betrifft. Darüber hinaus ergab die Auswertung genau berechenbare Signale, die zu einer endgültigen "Schlecht"-Empfehlung führen.

Die langfristige Meinung der Analysten über die Fortis -Canada-Aktie tendiert ebenfalls in Richtung "Neutral". Dabei wurden insgesamt 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben. Allerdings kam es in jüngeren Analystenreports zu einer anderen Einschätzung, so dass das durchschnittliche Rating für das Wertpapier im letzten Monat als "Schlecht" eingestuft wurde. Interessant ist zudem das Kursziel der Analysten, welches bei 57,75 CAD liegt und eine zukünftige Performance von 5,94 Prozent vorhersagt. Auf Basis dieser Informationen vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

Auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen bei der Bewertung einer Aktie eine Rolle. In diesem Bereich zeigt die Aktie von Fortis -Canada eine eher schwache Diskussionsintensität im Netz und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Im Branchenvergleich erzielte Fortis -Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,94 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche, die im Durchschnitt um -8,85 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Aktie um 12,79 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.