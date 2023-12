Fortis Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Fortis":

In den sozialen Medien hat sich in den vergangenen vier Wochen das Stimmungsbild zu der Aktie von Fortis -Canada nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Fortis -Canada daher eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysten geben eine durchschnittliche neutrale Bewertung für die Aktie von Fortis -Canada ab. Im letzten Monat wurde die Aktie überwiegend negativ bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung "schlecht" führt. Die Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um 5,21 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was auf die Diskussionen der letzten Wochen zurückzuführen ist. Auch aus dieser Analyse ergibt sich eine schlechte Empfehlung. In Bezug auf die Dividende liegt Fortis -Canada mit 4,33 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 %, was zu einer neutralen Bewertung führt.