Fortis Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Fortis -Canada, die im Segment "Elektrische Dienstprogramme" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.10.2023, 08:02 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 52.22 CAD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fortis -Canada einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fortis -Canada jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,86 liegt Fortis -Canada unter dem Branchendurchschnitt (8 Prozent). Die Branche "Stromversorger" weist einen Wert von 25,88 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Fortis -Canada erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (59,63 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 14,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 52,22 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Fortis -Canada erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Fortis -Canada niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Der Unterschied beträgt 1,25 Prozentpunkte (3,94 % gegenüber 5,19 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".