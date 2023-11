Fortis Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fortis":

Anleger freuen sich über positive Stimmung bei Fortis -Canada. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurde in den letzten Wochen vor allem Positives über das Unternehmen berichtet. Auch die Handelssignale aus den sozialen Medien waren größtenteils positiv. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Fundamental betrachtet ist die Aktie von Fortis -Canada unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,86 Euro, während vergleichbare Unternehmen in der Branche 3 Prozent mehr zahlen. Im Bereich "Stromversorger" liegt der Durchschnittswert aktuell bei 24. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Aktie daher als gut bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten vorwiegend neutrale Einschätzungen für Fortis -Canada abgegeben. Auch aktuelle Berichte deuten auf ein neutrales Rating hin. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,75 CAD, was einem potenziellen Anstieg von 8,31 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Empfehlung von Analysten.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist durchschnittlich. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität waren moderat. Jedoch hat sich die Stimmung in Bezug auf Fortis -Canada negativ verändert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild der Aktie als schlecht eingestuft.