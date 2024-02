Fortis Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Fortis":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger (KGV von 25,25) unter dem Durchschnitt (ca. 5 Prozent) liegt. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie von Fortis -Canada daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 4,38 Prozent und liegt damit 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Stromversorger, 5,43). Aufgrund dessen erhält die Fortis -Canada-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine Veränderung in den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Fortis -Canada. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Fortis -Canada bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fortis -Canada festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, wofür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend wird Fortis -Canada daher für dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet.