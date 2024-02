Fortis 1st Cum Red Srs F Prf Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Dividendenrendite der Fortis -Canada-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,38 Prozent, was 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Bei der technischen Analyse wird der Trend der Fortis -Canada-Aktie betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 55,28 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 53,81 CAD liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 54,17 CAD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fortis -Canada-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen an. Der RSI der Fortis -Canada liegt bei 33,89, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25 bewegt sich bei 54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien rund um Fortis -Canada häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen zwei Wochen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Fortis -Canada bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.