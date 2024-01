Fortis 1st Cum Red Srs F Prf Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Fortis -Canada hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") eine Überrendite von 12,34 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt -8,4 Prozent, wobei Fortis -Canada aktuell 12,34 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Fortis -Canada als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,86 im Vergleich zum Branchen-KGV von 28,56, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fortis -Canada mit aktuell 4,33 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,32 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingeschätzt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat wurden 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzung abgegeben, was kurzfristig zu einer negativen Gesamteinschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 57,75 CAD, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Fortis -Canada-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.