Fortis 1st Cum Red Srs F Prf Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz spielt bei der Bewertung einer Aktie eine wichtige Rolle, denn die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz kann wichtige Einblicke bieten. Im Falle von Fortis -Canada zeigt sich jedoch eine schwache Diskussionsintensität im Netz, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf diese Faktoren.

Die langfristige Meinung der Analysten über die Fortis -Canada-Aktie ergibt eine neutrale Einschätzung, wobei insgesamt 1 positiv, 6 neutral und 1 negativ Bewertung vorliegt. Aktuelle Berichte der Analysten führen jedoch zu einer anderen Einschätzung, wobei das durchschnittliche Rating für das Fortis -Canada-Wertpapier im letzten Monat als "Schlecht" bewertet wird. Das Kursziel der Analysten wird bei 57,75 CAD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 5,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Fortis -Canada eine Dividendenrendite von 4,33 % auf, was 0,97 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fortis -Canada-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,87 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse.