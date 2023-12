Fortis 1st Cum Red Srs F Prf Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Fortis -Canada wurden in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen geäußert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit negativen Themen rund um Fortis -Canada, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Analysen der kommunikativen Tätigkeiten zeigten, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Schlecht".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Fortis -Canada-Aktie ein Durchschnitt von 56,12 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 54,24 CAD, was einer Abweichung von -3,35 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (55,27 CAD) weist eine nahezu gleiche Abweichung zum letzten Schlusskurs auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fortis -Canada-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im vergangenen Jahr wurden für Fortis -Canada 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie allerdings als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57,75 CAD, was einer potentiellen Steigerung um 6,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält die Fortis -Canada-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Fortis -Canada wurde sowohl anhand der Beitragsanzahl als auch der Stimmungsänderung untersucht. Dabei wurde eine starke Aktivität in den Beiträgen festgestellt, was auf eine positive Stimmung hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.