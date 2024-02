Fortis 1st Cum Red Srs F Prf Aktie: Reagiert die Aktie?

Die kanadische Stromversorger-Aktie Fortis hat eine Dividendenrendite von 4,38 Prozent, was 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Diese Rendite bezieht sich auf das aktuelle Kursniveau und setzt die Dividende in Bezug zum Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,25 als unterdurchschnittlich eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen waren 1 "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 58,19 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild der Anlegerstimmung. Während in den letzten Wochen überwiegend negativ über das Unternehmen diskutiert wurde, gab es in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen. Zusammenfassend wird die Aktie von Fortis -Canada von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was die Anlegerstimmung betrifft.