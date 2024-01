Fortis 1st Cum Red Srs F Prf Aktie: Jetzt geht’s los!

Im vergangenen Jahr haben Analysten für Fortis -Canada 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben, was im Durchschnitt einer neutralen Einschätzung entspricht. Für den letzten Monat gab es 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung, was auf kurzfristiger Basis zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,75 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 5,94 Prozent entspricht, was als "Gut"-Empfehlung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Fortis -Canada-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fortis -Canada liegt bei 45,02 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, während der RSI25 bei 58,59 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Fortis -Canada beträgt derzeit 4,33 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Fortis -Canada diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an 12 Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen ebenfalls die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.