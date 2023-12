Fortis 1st Cum Red Srs F Prf Aktie: Hilfe!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada auf 23 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse 23,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Fortis -Canada zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche sind dies 25 Prozent weniger und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern rund um Fortis -Canada ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An einem Tag wurde positiv diskutiert, während an 12 Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehten sich die Diskussionen hauptsächlich um negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Fortis -Canada zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 45,02 Punkten und der RSI25 bei 58,59 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Fortis -Canada in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsaktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch zum Negativen verändert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht"-Wert führt.