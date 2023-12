Fortis 1st Cum Red Srs F Prf Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada liegt aktuell bei 23,86 und damit 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 für Stromversorger. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Fortis -Canada eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Schlecht"-Einschätzung für Fortis -Canada. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls überwiegend negative Handelssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Fortis -Canada-Aktie ergibt einen Wert von 40,85 für den RSI7 (sieben Tage) und 50,48 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Fortis -Canada mit einer Ausschüttung von 4,33 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 % für Stromversorger, was zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dividende führt.