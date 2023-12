FortisPref M Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Aktienkurs von Fortis -Canada verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,94 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -8,49 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +12,43 Prozent für Fortis -Canada führt. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,49 Prozent im letzten Jahr, wobei Fortis -Canada 12,43 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada liegt aktuell bei 23,86 und damit 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger) von 31. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Fortis -Canada beträgt 59,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Fortis -Canada in den sozialen Medien gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fortis -Canada daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.