FortisPref M Aktie: Was macht der Markt?

Der kanadische Finanzdienstleister Fortis wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so die Einschätzung unserer Redaktion, die die zahlreichen Kommentare und Meinungsäußerungen der letzten beiden Wochen zu diesem Thema ausgewertet hat. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher eine Bewertung von "Schlecht" zu.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis-Canda mit einem Wert von 23,86 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das durchschnittliche KGV der Branche "Stromversorger" beträgt 31, was einen Abstand von 25 Prozent bedeutet. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält somit auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Bewertungen von Analysten zeigen, dass Fortis-Canda in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 1 "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht". Für den vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 "Gut", 0 "Neutral", und 1 "Schlecht". Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Schlecht". Trotzdem ergibt sich aufgrund des Durchschnitts der Kursprognosen ein Aufwärtspotenzial von 5,94 Prozent, was laut Meinung der Analysten eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Fortis-Canda somit eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt.