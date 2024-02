FortisPref M Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Fortis -Canada festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Dividendenrendite beträgt 4,38 Prozent und liegt damit 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fortis -Canada liegt bei 33,89, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Fortis -Canada eine Performance von 1,86 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -7,94 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +9,8 Prozent im Branchenvergleich und einer guten Bewertung in dieser Kategorie.