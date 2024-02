FortisPref M Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Fortis-Canada-Aktie wird derzeit mit einem neutralen Rating bewertet, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 55,28 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 53,81 CAD liegt, was einer Abweichung von -2,66 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 54,17 CAD zeigt mit einer Abweichung von -0,66 Prozent ein ähnliches Bild. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Fortis-Canada-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Fortis-Canada-Aktie. Von den 8 abgegebenen Analystenbewertungen waren 1 Bewertung "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht". In den jüngeren Reporten kommt das durchschnittliche Kursziel der Analysten auf 58,19 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,14 Prozent entspricht. Insgesamt wird damit eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier abgeleitet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Fortis-Canada festgestellt. Dies zeigt sich anhand einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten im Stimmungsbild wird jedoch eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis-Canada bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,25 als unterbewertet angesehen wird. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit ein neutraler bis positiver Ausblick für die Fortis-Canada-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analyseindikatoren.

25.02.

