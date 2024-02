FortisPref K Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse von Trendfolgeindikatoren zeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Fortis -Canada-Aktie beträgt derzeit 55,56 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 52,56 CAD liegt, was einer Abweichung von -5,4 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Fortis -Canada eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 54,47 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-3,51 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Fortis -Canada-Aktie basierend auf dem trendfolgenden Indikator.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,86 Prozent erzielt, was 11,59 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -9,73 Prozent, und Fortis -Canada liegt aktuell 11,59 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Fortis -Canada in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 2 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fortis -Canada-Aktie hat einen Wert von 79 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 67,54 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fortis -Canada.