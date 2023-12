FortisPref K Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bezüglich der Aktie von Fortis -Canada festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Jedoch gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Fortis -Canada mit einer Ausschüttung von 4,33 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger von 5,23 %. Die Differenz von 0,9 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fortis -Canada derzeit bei 56,12 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 54,89 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 55,33 CAD, was einen Abstand von -0,8 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 23,86 und liegt somit 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 für Stromversorger. Aus dieser Sicht ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.