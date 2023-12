FortisPref K Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Exor":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Fortis-Canada in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. Die Analyse zeigt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führte. Zudem ergaben sich aus dieser Form der Analyse zwei negative Signale und keine positiven Signale, was zu der Empfehlung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Fortis-Canada-Aktie bei 56,12 CAD, während der aktuelle Kurs bei 54,89 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,19 Prozent zum GD200 und einer Gesamtbewertung von "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 55,33 CAD, was zu einem Abstand von -0,8 Prozent und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Fortis-Canada liegt bei 59,75, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,38, wodurch auch hier eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Fortis-Canada mit einer Ausschüttung von 4,33 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger von 5,23 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da die Differenz lediglich 0,9 Prozentpunkte beträgt.