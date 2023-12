FortisPref K Aktie: Da braut sich was zusammen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Fortis -Canada diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Die öffentliche Meinung beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den negativen Aspekten rund um Fortis -Canada, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Analytische Studien zeigten, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, was zu einem "Schlecht"-Signal führte. Insgesamt ergibt sich also eine negative Anleger-Stimmungsbewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Fortis -Canada im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,94 Prozent erzielt, was 11,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,94 Prozent, was Fortis -Canada zu einer Überperformance verhilft und zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fortis -Canada liegt bei 71,38, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Fortis -Canada beträgt aktuell 4, was eine negative Differenz von -0,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Fortis -Canada eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.