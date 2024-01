FortisPref K Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Stimmung an den Aktienmärkten ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Fortis -Canada auf sozialen Plattformen genauer betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Auch in den letzten beiden Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Fortis -Canada in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Fortis -Canada 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Analystenbewertungen vor, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen, die zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Schlecht" führen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 57,75 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (55,64 CAD) einer potenziellen Steigerung von 3,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Fortis -Canada zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird Fortis -Canada aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,86, was einen Unterschied von 16 Prozent zum Branchen-KGV von 28,56 ergibt. Aufgrund dieser fundamentalen Betrachtung wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.