FortisPref K Aktie: Bloß aufpassen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fortis -Canada war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen waren vor allem negative Themen im Fokus der Anleger, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 23 liegt, was darauf hindeutet, dass die Börse 23,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Fortis -Canada zahlt. Dies ist 25 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Fortis -Canada erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,94 Prozent, was 12,93 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt, und daher als eine Überperformance bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Fortis -Canada weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Fortis -Canada aufgrund der negativen Anlegerstimmung, der unterbewerteten Fundamentaldaten und der neutralen RSI-Bewertung insgesamt ein "Schlecht"-Rating.