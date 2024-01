FortisPref K Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt derzeit 45 für die Fortis -Canada-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls neutral (Wert: 58,59), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Analyse führt.

Die Anleger-Stimmung für Fortis -Canada war in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Redaktion hat auch 1 "Schlecht"-Signal herausgefiltert, was die negative Einschätzung bestätigt.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche hat die Fortis -Canada-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,79 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Fortis -Canada-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf 1 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 57,75 CAD, was eine potenzielle Performance von 5,94 Prozent darstellt und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.