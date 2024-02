FortisPref I-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Armada Acquisition Corp I":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fortis -Canada-Aktie beträgt aktuell 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 62,72, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Fortis -Canada damit ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger sich während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Aktie der Fortis -Canada wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 1 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Die jüngsten Analysen führen ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 58,19 CAD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 10,48 Prozent führt und somit die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Fortis -Canada die Einschätzung "Neutral".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Fortis -Canada derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 55,41 CAD, während der Kurs der Aktie bei 52,67 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -4,94 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -3,02 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".