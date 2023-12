FortisPref I Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Fortis -Canada heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Fortis -Canada weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Fortis -Canada-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Fortis -Canada beläuft sich auf 56,12 CAD, während die Aktie selbst bei 54,51 CAD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,87 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 55,35 CAD, was einer Distanz von -1,52 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Fortis -Canada insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergab jedoch eine überwiegend negative Einschätzung, was zu einem Gesamturteil von "Schlecht" führt. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt jedoch ein Aufwärtspotenzial von 5,94 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Fortis -Canada in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz könnten Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Fortis -Canada konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen ist angestiegen, was zu einer "Gut"-Rating führt.