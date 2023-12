FortisPref I Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Analyse von Fortis -Canada-Aktien durch 8 Analysten ergab, dass 1 Bewertung als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat gab es keine positiven Bewertungen, 1 neutrale und 1 negative, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 57,75 CAD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 5,21 Prozent steigen könnte. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung basierend auf diesen Zielen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche hat Fortis -Canada in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,43 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Die mittlere Rendite des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag bei -8,49 Prozent, während Fortis -Canada 12,43 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 56,12 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 54,89 CAD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 55,33 CAD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Fortis -Canada mit 4,33 % etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 %. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Ausschüttung.

Zusammenfassend erhält Fortis -Canada von den Analysten ein "Neutral"-Rating, wobei es in den Bereichen Kursperformance, Branchenvergleich und technische Analyse sowohl positive als auch neutrale Bewertungen gibt.