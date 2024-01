FortisPref H Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Fortis -Canada hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Zusätzlich wurde von der Redaktion ein genau berechenbares Signal herausgefiltert, was letztendlich zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher auch eine "Schlecht"-Einstufung.

Analysten sind hingegen der Meinung, dass die Fortis -Canada-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten wird. Dabei liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 6 Neutral, 1 Schlecht. In neueren Reports haben die Analysten jedoch eine andere Beurteilung abgegeben, wobei das durchschnittliche Rating für das Fortis -Canada-Wertpapier vom letzten Monat als "Schlecht" eingestuft wurde. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie beträgt 57,75 CAD, was zu einer erwarteten Performance von 5,94 Prozent führen würde. Aufgrund dieser Entwicklung vergibt die Redaktion insgesamt das Rating "Neutral" für die gesamte Analysteneinschätzung.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Fortis -Canada in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) wird die Aktie von Fortis -Canada als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 23,86, was einen Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,78 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.