FortisPref H Aktie: Das macht sprachlos!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada liegt bei einem Wert von 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,25 für Stromversorger unter dem Durchschnitt liegt. Das bedeutet, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist und damit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Fortis -Canada festgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien negative Auffälligkeiten registriert wurden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was eine "Gut"-Bewertung für die Stärke der Diskussion ergibt. Insgesamt erhält Fortis -Canada daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein "Neutral"-Rating für die Fortis -Canada-Aktie, da in den letzten zwölf Monaten die Mehrheit der Bewertungen neutral war. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 58,19 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 8,14 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 4,38 Prozent, was 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Fortis -Canada ein insgesamt "Neutral"-Rating basierend auf den fundamentalen, sentimentalen, analystischen und dividendenbezogenen Kriterien.