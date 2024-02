FortisPref H Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Fortis -Canada ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen gab es hauptsächlich negative Themen, die zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führten. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 0 positive Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 79, was darauf hindeutet, dass die Fortis -Canada-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fortis -Canada.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fortis -Canada in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, jedoch wird eine abnehmende Aufmerksamkeit als negativ bewertet, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fortis -Canada-Aktie gemäß dem langfristigen gleitenden Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Im Gegensatz dazu führt der kurzfristige gleitende Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Fortis -Canada auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.