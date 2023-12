FortisPref H Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Fortis -Canada-Aktie wurde von insgesamt 8 Analysten bewertet, wobei eine Einschätzung als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurde. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu keiner "Gut"-, keiner "Neutral"- und einer "Schlecht"-Einstufung führten. Somit ergibt sich auf kurzfristiger Betrachtungsbasis eine Gesamteinschätzung von "Schlecht". Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 57,75 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 5,21 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 54,89 CAD. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut", und insgesamt erhält Fortis -Canada von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fortis -Canada liegt bei 59,75, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Dynamik über 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 54,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Fortis -Canada-Aktie bei 56,12 CAD, während der aktuelle Kurs bei 54,89 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50, der die Entwicklung über die letzten 50 Tage betrachtet, liegt bei 55,33 CAD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fortis -Canada ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten insbesondere negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 2 negative Signale und kein positives Signal, was zu einer Empfehlung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".