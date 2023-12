FortisPref H Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Fortis -Canada liegt bei 59,75, was ihn als "Neutral" klassifiziert. Der RSI25 beträgt 54,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada beträgt derzeit 23,86 und liegt damit 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 (Branche: Stromversorger). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fortis -Canada ist insgesamt sehr negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer Empfehlung als "Schlecht" führt.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Fortis -Canada-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 1 positiv, 6 neutral und 1 negativ. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung, was zu einer kurzfristig negativen Gesamteinschätzung führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 57,75 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 5,21 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält Fortis -Canada somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.