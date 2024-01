FortisPref H Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Bewertung von Fortis - Canada wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende hat Fortis - Canada derzeit eine Rendite von 4,33 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie als neutral eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Stromversorger) wird die Aktie von Fortis - Canada als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,86 liegt 16 Prozent unter dem Branchen-KGV von 28,56, was zu einer positiven fundamentalen Einschätzung führt.

Die Analysteneinschätzung für Fortis - Canada zeigt über die letzten zwölf Monate hinweg 1 gut, 6 neutral und 1 schlecht Bewertungen, was im Schnitt zu einem neutralen Rating führt. Für den letzten Monat gab es keine positiven Einschätzungen, was zu einer insgesamt schlechten kurzfristigen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 57,75 CAD, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Fortis - Canada-Aktie eine neutrale Empfehlung von den Analysten.