FortisPref H Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die technische Analyse der Fortis-Canada-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 56,07 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 55,64 CAD liegt, was einer Abweichung von -0,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 55,37 CAD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Fortis-Canada-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,86 im Vergleich zum Branchen-KGV von 28,56. Dies führt zu einer positiven Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Fortis-Canada-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,94 Prozent erzielt, was 12,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass die Aktie insgesamt als neutral bewertet wird, basierend auf Gut-, Neutral- und Schlecht-Einstufungen aus den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Analystenempfehlung basierend auf dem Kursziel liegt bei 57,75 CAD, was einer neutralen Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält die Fortis-Canada-Aktie somit eine neutrale Empfehlung auf Basis der technischen Analyse, fundamentaler Bewertung und der Analysteneinschätzungen.