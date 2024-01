FortisPref H Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Fortis -Canada hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,94 Prozent erzielt, was 12,93 Prozent über dem Durchschnitt (-8,98 Prozent) in derselben Branche ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -8,98 Prozent, wobei Fortis -Canada aktuell 12,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada liegt derzeit bei 23, was bedeutet, dass die Börse 23,86 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und daher ein "Gut" erhält.

Im Bereich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Fortis -Canada hinsichtlich der Kommunikation im Netz neutral bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufweist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (45,02 Punkte) als auch der RSI25 (58,59) für Fortis -Canada zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.