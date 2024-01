FortisPref H Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fortis -Canada hat sich in letzter Zeit überwiegend negativ entwickelt. In den sozialen Medien wurden vor allem pessimistische Meinungen verbreitet und auch der Meinungsmarkt hat sich hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Daher wird die Gesamtstimmung der Anleger als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten unterschiedliche Einschätzungen zur Aktie von Fortis -Canada abgegeben, darunter 1 Bewertung als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Somit wird für die langfristige Einstufung ein "Neutral" abgeleitet. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie aus dem letzten Monat ist jedoch "Schlecht", und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57,75 CAD. Da der aktuelle Schlusskurs bei 56,07 CAD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von 3 Prozent prognostiziert, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Fortis -Canada-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 56,07 CAD liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (55,4 CAD) lässt eine neutrale Bewertung zu. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in Bezug auf die Stimmung der Anleger keine bedeutende Tendenz im letzten Monat gab. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde jedoch festgestellt, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erregte als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Fortis -Canada-Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Sollten FortisPref H Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich FortisPref H jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen FortisPref H-Analyse.

FortisPref H: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...