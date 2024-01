FortisPref G Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Fortis -Canada wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 1 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral". Aktuelle Bewertungen zeigen jedoch eine andere Einschätzung, da die durchschnittliche Empfehlung für Fortis -Canada aus dem letzten Monat "Schlecht" ist. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 57,75 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 3 Prozent bedeutet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fortis -Canada-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der langfristigere RSI ergibt hingegen eine neutrale Einstufung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Fortis -Canada beschäftigt hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.