FortisPref G Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Analyse von Fortis-Canada durch verschiedene Analysten ergab in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzung, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine positiven, keine neutralen und eine negative Bewertung, was kurzfristig zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 57,75 CAD, was einen Anstieg um 3,79 Prozent vom letzten Schlusskurs (55,64 CAD) bedeuten würde, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt wird die Aktie von Fortis-Canada daher von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 55,64 CAD sehr nahe am gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (56,07 CAD) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, wobei der Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Fortis-Canada als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,86 liegt, während das Branchen-KGV bei 28,56 liegt, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.