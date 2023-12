FortisPref G Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Fortis-Canada-Aktie wurde von insgesamt 8 Analysten bewertet, wobei 1 Bewertung als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurde. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat gab es keine positiven Einstufungen, 1 neutrale und 1 negative Bewertung, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Anstieg um 5,21 Prozent vom letzten Schlusskurs von 54,89 CAD auf 57,75 CAD, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 23,86, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger) von 31 liegt und die Aktie somit unterbewertet erscheinen lässt. Daher wurde Fortis-Canada in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Fortis-Canada liegt bei 59,75, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 54,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche erzielte Fortis-Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,94 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,49 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +12,43 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend erhält Fortis-Canada von den Analysten ein "Neutral"-Rating, wobei die Aktie in fundamentalen und Branchenvergleichsaspekten jedoch als "Gut" bewertet wird.