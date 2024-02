FortisPref G Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fortis-Canada-Aktie zeigt einen Wert von 79 für die letzten 7 Tage. Auf dieser Grundlage gilt die Aktie als überkauft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 67,54, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des RSI für die Fortis-Canada-Aktie.

Mit einer Dividendenrendite von 4,38 Prozent liegt Fortis-Canada 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Stromversorger" ist die durchschnittliche Dividendenrendite bei 5 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht und eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Fortis-Canada-Aktie bei 55,56 CAD liegt, was einem deutlichen Abweichung vom letzten Schlusskurs von 52,56 CAD (-5,4 Prozent) entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 54,47 CAD, was nur einer geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs (-3,51 Prozent) entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysten bewerten die Fortis-Canada-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten besagt, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 10,71 Prozent hat, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Fortis-Canada also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.