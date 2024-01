FortisPref G Aktie: Was passiert jetzt?

Fortis -Canada hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,33 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,32 Prozent. Die geringe Differenz von 0,99 Prozentpunkten zum Durchschnitt führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Die Dividendenrendite ist ein Wert, der täglich auf dem Markt schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzung für Fortis -Canada abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung, was zu einer kurzfristig negativen Gesamtbewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57,75 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 55,64 CAD einer neutralen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine neutrale Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (55,64 CAD) sowohl auf der Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage nah am gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie basierend auf dieser Analyse ebenfalls neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fortis -Canada-Aktie liegt bei 31, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (47,95) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Fortis -Canada.