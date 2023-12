FortisPref G Aktie: Immer langsam!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Falle von Fortis -Canada ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Fortis -Canada derzeit eine Rendite von 4,33 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Fortis -Canada gesprochen, wobei die negative Kommunikation an den meisten Tagen überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzung vorliegt, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch für den letzten Monat gab es keine positiven Einschätzungen, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Gesamteinschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57,75 CAD, was eine 5,94-prozentige Steigerung vom letzten Schlusskurs (54,51 CAD) bedeutet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Fortis -Canada-Aktie auf der Basis von Sentiment, Dividende und Analysteneinschätzungen eine "Neutral"-Empfehlung.