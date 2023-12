FortisPref G Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Fortis -Canada zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 56,12 CAD liegt, während der aktuelle Kurs 54,89 CAD beträgt. Dies führt zu einem Abstand von -2,19 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 55,33 CAD, was einen Abstand von -0,8 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Fortis-Canada eine Dividendenrendite von 4,33 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger (5,23 %) nur eine geringfügig niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies entspricht einer Differenz von 0,9 Prozentpunkten und führt zur Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fortis-Canada beträgt 59,75, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 54,38 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Neutral" führt.