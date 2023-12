FortisPref G Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Fortis-Canda liegt mit 23,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche für Stromversorger, was einer Differenz von 25 Prozent entspricht. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als preisgünstig eingestuft und erhält daher in fundamentaler Hinsicht ein positives Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fortis-Canada derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegen, mit einer Differenz von 0,88 Prozentpunkten (4,33 % gegenüber 5,21 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als neutral eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das Bild einer Aktie. Bei Fortis-Canada wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als neutral bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine Zunahme registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Fortis-Canada in dieser Kategorie daher ein positives Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 56,12 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 54,51 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung mit einer Distanz von -2,87 Prozent zum GD200. In Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt der Stand bei 55,35 CAD, was einer Distanz von -1,52 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als neutral eingestuft.